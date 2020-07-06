В прокуратуре рассказали, почему произошел взрыв на молокозаводе под Новосибирском

6 Июль 2020 2020-07-06T16:54:04+03:00

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Прокуратура нашла нарушения правил пожарной безопасности на молочном заводе, где взорвался паровой котел. Напомним, ЧП случилось в конце мая.

— В организации отсутствовали система оповещения (управления) эвакуацией людей при пожарах, а также автоматическая пожарная сигнализация. Класс пожарной опасности строительных конструкций (пластиковые панели на стенах внутри здания) не соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий (сооружений) и пожарных отсеков. Объект не был обеспечен огнетушителями по нормам, а территория организации не была оборудована пожарными щитами, — пояснили в прокуратуре по Новосибирской области.

В отношении генерального директора завода возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда). В отношении его заместителя также было возбуждено уголовное дело, но по иному обвинению по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Напомним, ЧП на молокозаводе в Маслянинском районе произошло 28 мая. Из-за взорвавшегося котла пострадали два человека: один из них получил травмы различного характера, другой ожоги. Оба мужчины были доставлены в центральную районную больницу Маслянинского района. Кроме того, хлопок привел к обрушению части кирпичной стены и кровли здания.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о пожаре, который произошел на территории завода химконцентратов. Возгорание произошло в одноэтажном здании, которое сдавалось в аренду. Там занимались переплавкой металлолома. Пламя, на площади в 20 квадратных метров, было потушено, во время происшествия никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU