«Работали без выходных и праздников»: мэр Анатолий Локоть напомнил горожанам о трудовом подвиге сибиряков

6 Июль 2020 2020-07-06T15:52:22+03:00

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Информация о присвоению столице Сибири почетного звания стала известно еще 2 июля, теперь же появился официальный документ. Для Новосибирска это исторически значимая бумага. Приведем дословный текст Указа:

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г. Боровичи, г. Екатеринбургу, г. Иваново, г. Ижевску, г. Иркутску, г. Казани, г. Магнитогорску, г. Нижний Новгород, г. Нижний Тагил, г. Новокузнецку, г. Новосибирску, г. Омску, г. Перми, г. Самаре, г. Саратову, г. Томску, г. Ульяновску, г. Уфе, г. Челябинску, г. Ярославлю».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в связи с этим событием напомнил горожанам о доблестном подвиге предков:

- Считаю, что это справедливое, правильное решение. В годы Великой Отечественной войны на территорию города эвакуировали десятки предприятий. Сюда приехали работать многочисленные коллективы. Люди жили в очень тяжёлых условиях, преимущественно в землянках. Работали без выходных и праздников, чтобы обеспечить фронт военной продукцией. Здесь производили боеприпасы, самолёты, радиооборудование, обмундирование. За первый год войны Новосибирск вырос в полтора раза за счёт эвакуированных – преимущественно женщин и детей, так как мужчины в большинстве были призваны на фронт или ушли воевать в числе добровольцев, - отметил глава города.

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