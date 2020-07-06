Поздравления с субмарины: командир подводной лодки «Новосибирск» прислал письмо в «Город трудовой доблести»

6 Июль 2020 2020-07-06T15:42:13+03:00

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В столицу Сибири пришло необычное письмо. В нем к горожанам обращаются командир атомного подводного крейсера «К-573» – «Новосибирск» Максим Шпирко, командный состав и экипаж подводной лодки. В письме поздравления для жителей Новосибирска:

«Поздравляем Вас и всех горожан с присвоением городу Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести». Это звание поистине заслужено трудом и мужеством жителей. В годы войны город трудился, ковал орудие победы и развивался. Трудовой героизм и самоотверженность, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях - это неоценимый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Желаем городу Новосибирску и всем его жителям процветания, развития и достижения целей!»

Что же связывает наш город и подводную лодку, кроме названия? В 1943-м, военном году на средства, собранные жителями Новосибирской области, была построена дизельная подводная лодка М-107. В далёкий морской город Полярный отправилась делегация комсомольцев Новосибирской области. Торжественная передача состоялась 10 августа 1943 года в Екатерининской гавани. Лодка была передана Северному флоту, ей было присвоено имя «Новосибирский комсомолец». На её счету – много славных побед.

После боевой службы легендарная лодка была списана, а её дело продолжили субмарины «Новосибирский комсомолец» и «Новосибирск». На подшефных лодках служили тысячи лучших призывников Новосибирска.

28 июля 2013 года в Северодвинске была заложена новая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения «Новосибирск». 25 декабря 2019 года состоялось знаковое для Военно-Морского Флота России и новосибирцев событие: на расположенном в Северодвинске предприятии «Севмаш» спустили на воду первую серийную атомную подводную лодку (АПЛ) «Ясень-М» – субмарину «Новосибирск».

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