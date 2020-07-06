Экстренный ремонт дома остановил разрушение стены

6 Июль 2020 2020-07-06T15:06:36+03:00

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В доме №10 по улице Октябрьской разрушилась кирпичная кладка фасада. Что потребовало экстренных мер реагирования от городских властей. Средства оперативно выделили из бюджета, об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть:

- Здесь была ситуация, которая потребовала безотлагательного вмешательства. Я был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы распорядиться деньгами резервного фонда и запустить ремонт на объекте. Из-за плохого состояния кровли, постоянного протекания силикатные кирпичи пришли в негодность и стали вываливаться из стены. Встал вопрос о сохранности дома. Ремонт был выполнен, тем не менее о полном решении этой проблемы можно будет говорить только после того, как будет отремонтирована крыша.

Депутат Заксобрания Сергей Клестов рассказал о том, как принималось решение о ремонте:

- Жильцы обратились ко мне в феврале, перед этим ходили по всем кругам, их отсылали к программе капремонта. Но здесь аварийная ситуация, ждать было некогда, надо было решать все срочно. Я обратился к мэру, и, он оперативно отреагировал. Здесь проходное место – рядом миграционная служба, детская секция, и рядом разрушающиеся кирпичи.

Работы по восстановлению кирпичной кладки начались в мае, их стоимость составила 1,87 миллиона рублей. В 2021 году по программе капремонта в этом доме запланирована замена кровли. Ремонт фасада намечен на 2023–2025 годы.

Анатолий Локоть провел совещание возле пятиэтажки. фото: пресс-центр мэрии

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