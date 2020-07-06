2020-07-06T15:06:36+03:00
Общество

Экстренный ремонт дома остановил разрушение стены

В одной из многоэтажек Новосибирска провели экстренный ремонт
Екатерина ИВАНОВА
Поделиться:
Кирпичную кладку обновили внепланово. фото: пресс-центр мэрииКирпичную кладку обновили внепланово. фото: пресс-центр мэрии
Изменить размер текста:

В доме №10 по улице Октябрьской разрушилась кирпичная кладка фасада. Что потребовало экстренных мер реагирования от городских властей. Средства оперативно выделили из бюджета, об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть:

- Здесь была ситуация, которая потребовала безотлагательного вмешательства. Я был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы распорядиться деньгами резервного фонда и запустить ремонт на объекте. Из-за плохого состояния кровли, постоянного протекания силикатные кирпичи пришли в негодность и стали вываливаться из стены. Встал вопрос о сохранности дома. Ремонт был выполнен, тем не менее о полном решении этой проблемы можно будет говорить только после того, как будет отремонтирована крыша.

Депутат Заксобрания Сергей Клестов рассказал о том, как принималось решение о ремонте:

- Жильцы обратились ко мне в феврале, перед этим ходили по всем кругам, их отсылали к программе капремонта. Но здесь аварийная ситуация, ждать было некогда, надо было решать все срочно. Я обратился к мэру, и, он оперативно отреагировал. Здесь проходное место – рядом миграционная служба, детская секция, и рядом разрушающиеся кирпичи.

Работы по восстановлению кирпичной кладки начались в мае, их стоимость составила 1,87 миллиона рублей. В 2021 году по программе капремонта в этом доме запланирована замена кровли. Ремонт фасада намечен на 2023–2025 годы.

Анатолий Локоть провел совещание возле пятиэтажки. фото: пресс-центр мэрии

Анатолий Локоть провел совещание возле пятиэтажки. фото: пресс-центр мэрии

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экстренный ремонт дома остановил разрушение стены
«Торопились куда-то?»: в Ленинском районе столкнулись грузовик и иномарка
«Не доехал до работы»: под Новосибирском пропал мужчина в бейсболке с надписью «Сибирь»
«Объединяющая идея»: мэр Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы
В Новосибирском зоопарке родились поросята размером с ладошку
В Новосибирске тонули 4 человека и подросток: из воды их вытащили спасатели
В центре Новосибирска парализовало движение из-за сломанного светофора
«Чудом не попали под гусеницу»: работники полигона рассказали, как спасли щенков из машины по переработке мусора
«Это контемп, он в команде Мигеля»: сибиряк рассмешил соцсети странным танцем под дождем
Стала известна судьба 51-летнего мужчины с татуировкой на руке
«Спасибо, что не задавил»: отца с малышом возмутил джип, ехавший по тротуару
«Испугались хозяев»: подростки на машине протаранили забор и сбежали
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 106 человек