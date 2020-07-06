2020-07-06T15:03:49+03:00
Происшествия

«Торопились куда-то?»: в Ленинском районе столкнулись грузовик и иномарка

ДТП практически полностью перекрыло движение на дорожной полосе
Алена КУЛЕШОВА
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Авария в Ленинском районе практически полностью перекрыла движение для транспорта. Фото: Кадр из видеоАвария в Ленинском районе практически полностью перекрыла движение для транспорта. Фото: Кадр из видео
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Авария в Ленинском районе практически полностью перекрыла движение для транспорта. Там столкнулись грузовик и иномарка. Происходящее попало в объектив видеорегистраторов других автомобилистов.

— На улице Толмачевской, 27к1, столкнулись седан Toyota Corolla и грузовик, — сообщает паблик «АСТ-54». — От удара у иномарке оказалось выбито заднее правое крыло и часть бампера. Участники аварии заняли одну из полос для движения транспорта, чем затруднили проезд на этом отрезке дороги.

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что последнее время аварии с грузовиками стали происходить чаще. Некоторые люди написали, что причиной этого ДТП могла стать спешка автомобилистов:

— Кто куда торопился, мне интересно?

— С грузовиками сейчас постоянно какие-то аварии.

— А теперь там не проедешь, — пишут люди.

В Новосибирске столкнулись грузовик и иномарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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