«Торопились куда-то?»: в Ленинском районе столкнулись грузовик и иномарка
Авария в Ленинском районе практически полностью перекрыла движение для транспорта. Там столкнулись грузовик и иномарка. Происходящее попало в объектив видеорегистраторов других автомобилистов.
— На улице Толмачевской, 27к1, столкнулись седан Toyota Corolla и грузовик, — сообщает паблик «АСТ-54». — От удара у иномарке оказалось выбито заднее правое крыло и часть бампера. Участники аварии заняли одну из полос для движения транспорта, чем затруднили проезд на этом отрезке дороги.
В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что последнее время аварии с грузовиками стали происходить чаще. Некоторые люди написали, что причиной этого ДТП могла стать спешка автомобилистов:
— Кто куда торопился, мне интересно?
— С грузовиками сейчас постоянно какие-то аварии.
— А теперь там не проедешь, — пишут люди.
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