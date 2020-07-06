«Не доехал до работы»: под Новосибирском пропал мужчина в бейсболке с надписью «Сибирь»

6 Июль 2020 2020-07-06T14:29:11+03:00

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Под Новосибирском ищут 43-летнего Алексея Яковлевича Гаранжу. Мужчина уехал на работу 3 июля около девяти утра из дома по улице Ленина и пропал: его местонахождение остается неизвестным. С момента своего исчезновения он не выходил на связь с родными.

— Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, короткие черные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в салатовую футболку, черные спортивные штаны, темные сандалии на липучке и бейсболку с надписью «Сибирь».

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Алексей Яковлевич или вы просто увидели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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