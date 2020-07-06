2020-07-06T14:29:11+03:00
Общество

«Не доехал до работы»: под Новосибирском пропал мужчина в бейсболке с надписью «Сибирь»

Его местонахождение остается неизвестным с 3 июля
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском ищут 43-летнего Алексея Яковлевича Гаранжу. Фото: "Маяк"Под Новосибирском ищут 43-летнего Алексея Яковлевича Гаранжу. Фото: "Маяк"
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Под Новосибирском ищут 43-летнего Алексея Яковлевича Гаранжу. Мужчина уехал на работу 3 июля около девяти утра из дома по улице Ленина и пропал: его местонахождение остается неизвестным. С момента своего исчезновения он не выходил на связь с родными.

— Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, короткие черные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в салатовую футболку, черные спортивные штаны, темные сандалии на липучке и бейсболку с надписью «Сибирь».

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Алексей Яковлевич или вы просто увидели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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