2020-07-06T13:16:15+03:00
Дом. Семья

В Новосибирском зоопарке родились поросята размером с ладошку

Детеныши ошейниковых пекари появились еще 25 июня
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирском зоопарке снова пополнение: у ошейниковых пекари родились детеныши. Фото: Е. ЧерненкоВ Новосибирском зоопарке снова пополнение: у ошейниковых пекари родились детеныши. Фото: Е. Черненко
Изменить размер текста:

В Новосибирском зоопарке снова пополнение: у ошейниковых пекари родились детеныши. На свет малыши появились еще 25 июня, однако первое время они еще неохотно выходили из укрытия. Зато теперь наблюдать за ними — одно удовольствие.

На свет малыши появились еще 25 июня. Фото: Е. Черненко

На свет малыши появились еще 25 июня. Фото: Е. Черненко

— Внешне детеныши сильно отличаются от взрослых особей. Взрослые пекари покрыты серо-черной шерстью, на которой выделяется светлый воротник. Малыши — рыжевато-коричневые с темной полоской на спине. Пока они еще очень маленькие: один детеныш может поместиться на ладони взрослого человека, — сообщили в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка.

В нашем зоопарке пекари живут семейной группой. Эти животные — отличные родители и всегда хорошо заботятся и отважно защищают своих детенышей. В природе они обитают в лесах юго-востока Северной Америки, в Центральной и Южной Америке. А само слово «пекари» заимствованно из языка бразильских индейцев тупи и переводится оно как «зверь, проделывающий много дорог в лесу».

Один детеныш может поместиться на ладони взрослого человека. Фото: Е. Черненко

Один детеныш может поместиться на ладони взрослого человека. Фото: Е. Черненко

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирском зоопарке родились поросята размером с ладошку
В Новосибирске тонули 4 человека и подросток: из воды их вытащили спасатели
В центре Новосибирска парализовало движение из-за сломанного светофора
«Чудом не попали под гусеницу»: работники полигона рассказали, как спасли щенков из машины по переработке мусора
«Это контемп, он в команде Мигеля»: сибиряк рассмешил соцсети странным танцем под дождем
Стала известна судьба 51-летнего мужчины с татуировкой на руке
«Спасибо, что не задавил»: отца с малышом возмутил джип, ехавший по тротуару
«Испугались хозяев»: подростки на машине протаранили забор и сбежали
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 106 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли четыре человека: что о них известно
С понедельника в Новосибирске открываются летние кафе: какое заявление об этом сделал губернатор
Когда откроют летние кафе и веранды в Новосибирске в 2020 году: названа точная дата
«Не пропустил машину вперед»: под Новосибирском погиб 23-летний байкер
Под Новосибирском на детей нападают бродячие псы: малышей во время прогулки охраняют родители с палками
«Сначала не понял, почему еда не жуется»: новосибирца накормили супом с лапшой из пакетов
Новосибирец поймал сазана весом больше 6 килограммов: он рассказал, как ему это удалось
В Новосибирске иномарке снесло капот после столкновения с грузовиком дорожной службы
«Врачи обыскались его»: из больницы пропал 51-летний мужчина с татуировкой на руке
Погода в Новосибирске на 6 июля 2020 года: будут дожди и грозы
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Облокотился на москитную сетку»: в Новосибирске 4-летний мальчик выпал с седьмого этажа
«Ползают по папам и играют с мамами»: в Новосибирском зоопарке родились 220 рысят
Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в Новосибирске особенного подростка
«Вышел в магазин и пропал»: в Новосибирске ищут мужчину в темно-синей футболке с капюшоном
«Его подрезал «Мерседес»: в Новосибирске на бок завалился самосвал
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно
В Новосибирской области коронавирусом заболели 112 человек
«Не добрался до дома»: сибиряк пропал после того, как съездил в гости к маме
Под Новосибирском столкнулись мотоцикл и иномарка: есть пострадавшие