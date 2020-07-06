В Новосибирском зоопарке родились поросята размером с ладошку
В Новосибирском зоопарке снова пополнение: у ошейниковых пекари родились детеныши. На свет малыши появились еще 25 июня, однако первое время они еще неохотно выходили из укрытия. Зато теперь наблюдать за ними — одно удовольствие.
На свет малыши появились еще 25 июня. Фото: Е. Черненко
— Внешне детеныши сильно отличаются от взрослых особей. Взрослые пекари покрыты серо-черной шерстью, на которой выделяется светлый воротник. Малыши — рыжевато-коричневые с темной полоской на спине. Пока они еще очень маленькие: один детеныш может поместиться на ладони взрослого человека, — сообщили в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка.
В нашем зоопарке пекари живут семейной группой. Эти животные — отличные родители и всегда хорошо заботятся и отважно защищают своих детенышей. В природе они обитают в лесах юго-востока Северной Америки, в Центральной и Южной Америке. А само слово «пекари» заимствованно из языка бразильских индейцев тупи и переводится оно как «зверь, проделывающий много дорог в лесу».
Один детеныш может поместиться на ладони взрослого человека. Фото: Е. Черненко
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