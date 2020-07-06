В центре Новосибирска парализовало движение из-за сломанного светофора
В понедельник, на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Военной перестали работать светофоры.
— Водители образовали перекрестный затор, будьте внимательны при выборе маршрута, — сообщили подписчики в группе «АСТ-54».
По Ипподромской магистрали в обе стороны движения растянулась пробка больше 2 километров: она идет от улицы Кривощековской почти до улицы Фрунзе.
Пробка растянулась больше чем на 2 километра.
Водители отреагировали на такой затор по-разному: одни расстроились, другие посчитали, что пробку можно легко объехать.
— Друзья, пробки пройдут, потерпите немного.
— Водители как всегда, не могут сообразить, где время упорствовать, а где лучше пропустить пару машин.
— А мне одному при такой ситуации проще немного проехать, развернуться и поехать дальше, никому не мешая и не создавая аварию? — написали подписчики в комментариях группы.
Напомним, 2 июля по Бердскому шоссе в Новосибирске также протянулась 6-километровая пробка — ее причиной стало ДТП с грузовиком.
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ИСТОЧНИК KP.RU