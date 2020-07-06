В центре Новосибирска парализовало движение из-за сломанного светофора

6 Июль 2020 2020-07-06T11:54:50+03:00

На перекрестке Ипподромской магистрали и улицы Военной собрались пробки из-за неработающего светофора. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пробка растянулась больше чем на 2 километра

Изменить размер текста: A A

В понедельник, на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Военной перестали работать светофоры.

— Водители образовали перекрестный затор, будьте внимательны при выборе маршрута, — сообщили подписчики в группе «АСТ-54».

По Ипподромской магистрали в обе стороны движения растянулась пробка больше 2 километров: она идет от улицы Кривощековской почти до улицы Фрунзе.

Пробка растянулась больше чем на 2 километра.

Водители отреагировали на такой затор по-разному: одни расстроились, другие посчитали, что пробку можно легко объехать.

— Друзья, пробки пройдут, потерпите немного.

— Водители как всегда, не могут сообразить, где время упорствовать, а где лучше пропустить пару машин.

— А мне одному при такой ситуации проще немного проехать, развернуться и поехать дальше, никому не мешая и не создавая аварию? — написали подписчики в комментариях группы.

Напомним, 2 июля по Бердскому шоссе в Новосибирске также протянулась 6-километровая пробка — ее причиной стало ДТП с грузовиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске ДТП с фурой парализовало движение на Бердском шоссе

Пробка растянулась на шесть километров (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU