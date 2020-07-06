2020-07-06T10:44:32+03:00
Общество

«Чудом не попали под гусеницу»: работники полигона рассказали, как спасли щенков из машины по переработке мусора

Среди громко работающей техники они услышали жалобный плачь
Ульяна ДЖАНКОВА
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Жалобный плачь щенков услышали работники полигона.Жалобный плачь щенков услышали работники полигона.
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Работники мусорного полигона «Гусинобродский» спасли двух щенков от жестокой смерти. Среди работающих бульдозеров, они сумели расслышать жалобный плачь малышей. Их выкинули в мешке в обычный контейнер у дома, а потом мусоровозка привезла на полигон.

— Им повезло, что они не попали под гусеницу бульдозера, который сталкивает мусор в машину по переработке. Пакет, в котором были щенки, примяло. Если б гусеница наехала, там бы никого не осталось в живых, — рассказал КП-Новосибирск начальник смены по имени Вячеслав.

По словам мужчины, когда работники открыли пакет, зрелище было не для слабонервных, всего животных было 13, выжили трое, но один потом умер от полученных травм. Тем, кому чудом повезло, он передал зоозащитникам.

— Малышам было больше недели, когда от них избавились. То есть они неделю жили при маме, а потом их решили выбросить вот так. Огромная проблема в непонимании плюсов стерилизации. Цена вопроса — 1000 рублей. Но некоторые хозяева считают, что самка хотя бы раз должна родить. А потом от щенков избавляются таким жестоким способом, — рассказали КП-Новосибирск зоозащитники.

Сейчас малышам ищут дом, где их будут любить и заботиться. Если вы хотите взять себе щенка, звоните по телефону 8 — 999 — 462 — 16 — 83, Екатерина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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