2020-07-06T09:58:44+03:00
Общество

Стала известна судьба 51-летнего мужчины с татуировкой на руке

Его нашли в другой больнице
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчину нашли в другой больнице. Фото: "Лиза Алерт".Мужчину нашли в другой больнице. Фото: "Лиза Алерт".
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Мужчина, пропавший из Центральной клинической больницы в Академгородке, благополучно нашелся. Об этом КП-Новосибирск рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Найден, жив! Его нашли днем в другом медучреждении, его жизни ничего не угрожает. Сейчас во всем разбираются полиция и родные, — сообщила КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Напомним, мужчина был долгое время в больнице на лечении. К нему приходили его родные, которые помогали врачам на процедурах. 3 июля врачи оставили сибиряка без присмотра, и он вышел из больницы. Медики удивились, что мужчина в таком состоянии смог сам покинуть лечебное учреждение. Его поисками занимались волонтеры и полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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