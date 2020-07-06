«Это контемп, он в команде Мигеля»: сибиряк рассмешил соцсети странным танцем под дождем

6 Июль 2020 2020-07-06T10:15:24+03:00

Мужчина бегал под дождем, танцевал и возносил руки к небу. Фото: стоп-кадр

Многие предположили, что парень прикинулся шаманом и вызывал осадки

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В Новосибирской области жару сменил проливной дождь. И некоторые сибиряки очень порадовались этому. Так, возле вокзала в Искитиме местные жители увидели одного необычного танцора. Он плясал под дождем, делал вычурные па и простирал руки к небу. При этом на мужчине из одежды была только футболка и нижнее белье.

— Этот мужчина живет в Искитиме. Ему 35 лет, начал танцевать после того, как напился, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Очевидцы сняли на видео танец мужчины и опубликовали в соцсети. Ролик бурно обсуждают подписчики паблика «Подслушано в Искитиме.

— Человек дождя!

— Настучал шаман в бубен, что пошел танцем дождь вызывать.

— Это контемп, он в команде Мигеля.

— Он познает силу и власть дождя.

Напомним, в марте жители Новосибирска заметили похожего танцора на улицах: мужчина танцевал в летней одежде на морозе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="614" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/788912" frameborder="0"></iframe> Сибиряк рассмешил соцсети странным танцем под дождем.

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ИСТОЧНИК KP.RU