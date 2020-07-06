«Это контемп, он в команде Мигеля»: сибиряк рассмешил соцсети странным танцем под дождем
В Новосибирской области жару сменил проливной дождь. И некоторые сибиряки очень порадовались этому. Так, возле вокзала в Искитиме местные жители увидели одного необычного танцора. Он плясал под дождем, делал вычурные па и простирал руки к небу. При этом на мужчине из одежды была только футболка и нижнее белье.
— Этот мужчина живет в Искитиме. Ему 35 лет, начал танцевать после того, как напился, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.
Очевидцы сняли на видео танец мужчины и опубликовали в соцсети. Ролик бурно обсуждают подписчики паблика «Подслушано в Искитиме.
— Человек дождя!
— Настучал шаман в бубен, что пошел танцем дождь вызывать.
— Это контемп, он в команде Мигеля.
— Он познает силу и власть дождя.
Напомним, в марте жители Новосибирска заметили похожего танцора на улицах: мужчина танцевал в летней одежде на морозе.
Сибиряк рассмешил соцсети странным танцем под дождем.
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