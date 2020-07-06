С понедельника в Новосибирске открываются летние кафе: какое заявление об этом сделал губернатор

6 Июль 2020 2020-07-06T07:48:00+03:00

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В понедельник, 6 июля, разрешили возобновить работу летних кафе. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Исходя из развития эпидобстановки, считаю возможным продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на деятельность отдельных организаций. Предлагаю с сегодняшнего дня принять решение по снятию ограничений деятельности организаций общественного питания и, дополнительно к тем видам деятельности, которые уже разрешены — торговля с доставкой, торговля на вынос — возобновить деятельность летних кафе и летних веранд. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства необходимо оперативно подготовить соответствующие документы для рассмотрения на заседании Правительства Новосибирской области, — поручил губернатор.

Как рассказала КП-Новосибирск представитель рестораторов Сибири, летние кафе и рестораны готовы к тому, чтобы начать работу сегодня. Закуплены продукты, а также средства дезинфекции, персонал проинструктирован по мерам безопасности.

Ранее Андрей Травников подчеркивал, что Новосибирской области удается сдерживать темпы распространения коронавируса. Поэтому многие предприятия экономики уже снова работают.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 6 505 человек, выздоровели - 4 071 пациентов, к сожалению, умерли 112 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU