«Не пропустил машину вперед»: под Новосибирском погиб 23-летний байкер

6 Июль 2020 2020-07-06T06:44:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с байкером. 23-летний мужчина, житель села Пятилетка, ехал на мопеде ночью по городу Черепаново и столкнулся с «ВАЗом». Случилась авария 5 июля в 00.50 ночи.

— Столкновение произошло на перекрестке улиц Интернациональной и Спирякова в Черепаново. 23-летний водитель мопеда Racer следовал по улице Спирякова и, не уступив дорогу, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093», следовавшим по улице Интернациональной. В результате ДТП водитель мопеда получил тяжелые травмы и был доставлен в Черепановскую центральную районную больницу, где через несколько часов скончался, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск уточнили, что в аварии водитель мопеда получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 19-летний водитель «ВАЗа» не пострадал.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в конце июня в похожей аварии пострадал 12-летний мальчик: он ехал на мопеде и столкнулся с иномаркой. Подросток остался жив, его отвезли в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не видел включенную фару»: в Новосибирске иномарка сбила 12-летнего подростка на мотоцикле

Мальчика отвезли с травмами в больницу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU