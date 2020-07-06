2020-07-06T06:44:53+03:00
Происшествия

«Не пропустил машину вперед»: под Новосибирском погиб 23-летний байкер

Он умер в больнице, получив тяжелые травмы головы
Надежда РЫЖКИНА
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23-летнего водителя мопеда не удалось спасти.23-летнего водителя мопеда не удалось спасти.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с байкером. 23-летний мужчина, житель села Пятилетка, ехал на мопеде ночью по городу Черепаново и столкнулся с «ВАЗом». Случилась авария 5 июля в 00.50 ночи.

— Столкновение произошло на перекрестке улиц Интернациональной и Спирякова в Черепаново. 23-летний водитель мопеда Racer следовал по улице Спирякова и, не уступив дорогу, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093», следовавшим по улице Интернациональной. В результате ДТП водитель мопеда получил тяжелые травмы и был доставлен в Черепановскую центральную районную больницу, где через несколько часов скончался, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск уточнили, что в аварии водитель мопеда получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 19-летний водитель «ВАЗа» не пострадал.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в конце июня в похожей аварии пострадал 12-летний мальчик: он ехал на мопеде и столкнулся с иномаркой. Подросток остался жив, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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