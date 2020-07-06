«Спасибо, что не задавил»: отца с малышом возмутил джип, ехавший по тротуару

6 Июль 2020 2020-07-06T09:09:09+03:00

Мы узнали у юриста, в каких ситуация машины могут заезжать на пешеходную дорожку

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Новосибирец гулял с маленьким сыном по улице Степной. Было жарко, мужчина остановился, чтобы снять носки малышу. Но сзади внезапно услышал автомобильный гудок. Об этом отец рассказал в соцсети.

— Стою с ребенком, вдруг в спину сигналит этот господин. Вышел из «Лексуса», показывает мне в сторону дороги и говорит: «Уйди!». Суббота, дороги пустые, а он по тротуарам ездит и сигналит еще, разбудил мне сына. Спасибо, что не задавил, — пожаловался возмущенный мужчина в группе «Жесть Новосибирск».

Однако мнения подписчиков под постом разделились. Одни посчитали, что сибиряк нарочно выставляет хозяина иномарки в плохом свете, другие вступились за молодого отца.

— Мне кажется, что автор поста не все рассказал. Думаю, снятие носочков ребенку — это выдуманная история, скорее всего, он просто не пропускал водителя и все.

— А почему он должен пропускать автомобиль там, где его не должно быть?

— Этот товарищ на авто — хозяин магазина и ездит по тротуару постоянно! — написали они в комментариях.

КП-Новосибирск выяснила у юриста, в каких случаях можно заезжать на тротуар.

—По тротуару могут двигаться машины коммунально-дорожных служб и машины, которые доставляют грузы объектам, расположенных у тротуаров, если иной подъезд к ним невозможен. Все остальные могут заезжать на тротуар только для парковки, но только в тех местах, где есть соответствующий знак. В остальных случаях езда и парковка на тротуаре наказывается штрафом в 1500 рублей, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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