«Сначала не понял, почему еда не жуется»: новосибирца накормили супом с лапшой из пакетов

6 Июль 2020 2020-07-06T06:58:57+03:00

Мужчина надеется, что он не попадет в больницу из-за несъедобной пищи

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Новосибирец купил в кафе суп том ям, каково же было его удивление, когда он обнаружил в нем лапшу из пакетов, самых настоящих, полиэтиленовых. Об этом он рассказала в соцсети.

— В супе было много мусора и каких-то обрезков, я почуял неладное, когда не смог их разжевать. Я сначала подумал, может, что не доварилось, но потом всплыл пучок целлофановых обрезков, — рассказал мужчина в группе revizor.ru.

Новосибирец возмутил инцидент. Свое мнение они высказали в комментариях под постом.

— Даже не представляю, как можно быть такими неаккуратными. И что делал пакет рядом с готовящимся супом.

— А мне как-то досталась пицца с пакетом, его запекли под сыр.

— Обязательно об этом расскажите их начальству.

По мнению юриста подобные ситуации нельзя спускать на тормоза, иначе в следующий раз дело может закончится серьезным отравлением.

— Здесь вариант один: обратиться в Роспотребнадзор за защитой прав потребителя и приложить доказательства некачественной еды, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Напомним, мы уже писали про сибирячку, которой в еде попался таракан. Женщина заказала доставку здорового питания на месяц, но через неделю диету ей пришлось прервать. Она недоумевает, сколько насекомых могла съесть, прежде чем заметила таракана.

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ИСТОЧНИК KP.RU