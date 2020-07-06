«Сначала не понял, почему еда не жуется»: новосибирца накормили супом с лапшой из пакетов
Новосибирец купил в кафе суп том ям, каково же было его удивление, когда он обнаружил в нем лапшу из пакетов, самых настоящих, полиэтиленовых. Об этом он рассказала в соцсети.
— В супе было много мусора и каких-то обрезков, я почуял неладное, когда не смог их разжевать. Я сначала подумал, может, что не доварилось, но потом всплыл пучок целлофановых обрезков, — рассказал мужчина в группе revizor.ru.
Новосибирец возмутил инцидент. Свое мнение они высказали в комментариях под постом.
— Даже не представляю, как можно быть такими неаккуратными. И что делал пакет рядом с готовящимся супом.
— А мне как-то досталась пицца с пакетом, его запекли под сыр.
— Обязательно об этом расскажите их начальству.
По мнению юриста подобные ситуации нельзя спускать на тормоза, иначе в следующий раз дело может закончится серьезным отравлением.
— Здесь вариант один: обратиться в Роспотребнадзор за защитой прав потребителя и приложить доказательства некачественной еды, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.
Напомним, мы уже писали про сибирячку, которой в еде попался таракан. Женщина заказала доставку здорового питания на месяц, но через неделю диету ей пришлось прервать. Она недоумевает, сколько насекомых могла съесть, прежде чем заметила таракана.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Сколько ж насекомых я съела?»: сибирячке в десерте попался таракан.
Девушка девять дней заказывала доставку блюд на дом и не вглядывалась в еду. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU