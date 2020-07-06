2020-07-06T05:13:43+03:00
Общество

Новосибирец поймал сазана весом больше 6 килограммов: он рассказал, как ему это удалось

Мужчина едва вытащил гигантскую рыбину из воды
Александра Сударь
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Новосибирец поймал гигантского сазана. Фото: «Рыбалка в Новосибирске»Новосибирец поймал гигантского сазана. Фото: «Рыбалка в Новосибирске»
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Рыбаку из Новосибирска по имени Александр неслыханно повезло: из озера в Боровом он вытащил гигантского сазана. Вес рыбины составил 6 килограммов 300 граммов.

— Забагрил за хвост. Адреналина он мне выделил очень много. До сих пор в шоке, — поделился эмоциями Александр в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Интересно, что забагренная за хвост рыба сопротивляется сильнее, а потому выловить ее становится еще сложнее.

Трофей новосибирца по достоинству оценили любители рыбалки.

— За хвост? Реально удивительно, что ты его вытащил и ничего не оторвал. Такого сазана за рот-то не каждый вытащит, — восхитились рыбаки.

— Круто! Теперь эмоций на всю жизнь походу.

— Красавец сазан, четкая рыбка, красивее, чем карп озерный, и вкусный.

— Ой, мне бы такого вытащить хотя бы один раз в жизни.

Напомним, недавно сибиряк Максим Рожко в пруду у деревни Китерня в Искитимском районе поймал «золотую» рыбку — японского карпа кои. В спешке мужчина забыл загадать желание. Он поцеловал рыбину и отпустил ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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