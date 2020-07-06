«Врачи обыскались его»: из больницы пропал 51-летний мужчина с татуировкой на руке

6 Июль 2020 2020-07-06T04:13:03+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске ищут 51-летнего Александра Викторовича Рвачева. Мужчина лечился в Центральной клинической больнице на улице Пирогова, 25. 3 июля он внезапно куда-то пропал.

— Мужчина находился в больнице с весьма серьезным набором диагнозов, которые предполагали длительное лечение. Его состояние требовало помощи со стороны родных: они приходили в больницу и помогали медперсоналу его обслуживать. Уйдя домой буквально на час-полтора, родные вернулись и обнаружили, что мужчины нет. Для них было удивительно, что в таком состоянии он внезапно ушел. Медработники пока пояснения не дали. Поэтому наш отряд сегодня ночью занимался поиском на территории рядом с больницей. Пока поиск результатов не дал, — рассказала руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост: 177 сантиметров, полное телосложение, серо-голубые глаза, короткие седые волосы. Был одет в темно-синюю футболку, темно-синее трико или шорты в клетку, серые тапочки или черные кроссовки. Особые приметы: татуировка на кисти, носит очки, бороду и усы.

Если вам известно, где сейчас может находиться Александр Викторович или вы просто видели его на улице, сообщите об этом по номеру 8-951-393-09-11 или в полицию по единому номеру 112.

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