2020-07-06T04:13:03+03:00
Общество

«Врачи обыскались его»: из больницы пропал 51-летний мужчина с татуировкой на руке

Пациента ищут его родные и волонтеры
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Мужчина ушел из больницы на улице Пирогова, 25 в Академгородке.Мужчина ушел из больницы на улице Пирогова, 25 в Академгородке.
Изменить размер текста:

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске ищут 51-летнего Александра Викторовича Рвачева. Мужчина лечился в Центральной клинической больнице на улице Пирогова, 25. 3 июля он внезапно куда-то пропал.

— Мужчина находился в больнице с весьма серьезным набором диагнозов, которые предполагали длительное лечение. Его состояние требовало помощи со стороны родных: они приходили в больницу и помогали медперсоналу его обслуживать. Уйдя домой буквально на час-полтора, родные вернулись и обнаружили, что мужчины нет. Для них было удивительно, что в таком состоянии он внезапно ушел. Медработники пока пояснения не дали. Поэтому наш отряд сегодня ночью занимался поиском на территории рядом с больницей. Пока поиск результатов не дал, — рассказала руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост: 177 сантиметров, полное телосложение, серо-голубые глаза, короткие седые волосы. Был одет в темно-синюю футболку, темно-синее трико или шорты в клетку, серые тапочки или черные кроссовки. Особые приметы: татуировка на кисти, носит очки, бороду и усы.

Если вам известно, где сейчас может находиться Александр Викторович или вы просто видели его на улице, сообщите об этом по номеру 8-951-393-09-11 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирец поймал сазана весом больше 6 килограммов: он рассказал, как ему это удалось
В Новосибирске иномарке снесло капот после столкновения с грузовиком дорожной службы
«Врачи обыскались его»: из больницы пропал 51-летний мужчина с татуировкой на руке
Погода в Новосибирске на 6 июля 2020 года: будут дожди и грозы
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Облокотился на москитную сетку»: в Новосибирске 4-летний мальчик выпал с седьмого этажа
«Ползают по папам и играют с мамами»: в Новосибирском зоопарке родились 220 рысят
Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в Новосибирске особенного подростка
«Вышел в магазин и пропал»: в Новосибирске ищут мужчину в темно-синей футболке с капюшоном
«Его подрезал «Мерседес»: в Новосибирске на бок завалился самосвал
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно
В Новосибирской области коронавирусом заболели 112 человек
«Не добрался до дома»: сибиряк пропал после того, как съездил в гости к маме
Под Новосибирском столкнулись мотоцикл и иномарка: есть пострадавшие