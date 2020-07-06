Погода в Новосибирске на 6 июля 2020 года: будут дожди и грозы

6 Июль 2020 2020-07-06T03:40:23+03:00

В Новосибирске 6 июля будет тепло и дождливо. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 6 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Новосибирске 6 июля 2020 года: в городе будет тепло, продолжаются ливни с грозой.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +23-25 градусов, ночью — +17-19 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер южный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами — порывы до 15 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +22-27 градусов, ночью — +13-18. Ожидается переменная облачность, местами сильные ливни, грозы и град. По северо-западу области местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром туманы.

По данным сайта «Яндекс», днем 6 июля в Новосибирске будет небольшой дождь, температура воздуха составит 18-23 градуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU