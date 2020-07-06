Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

6 Июль 2020 2020-07-06T03:00:14+03:00

Коронавирус пока не сдает позиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: публикуем актуальные новости

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 112 человек, выздоровели 31 пациент за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 6 505 случаев заболевания.

Что касается районов, по-прежнему «чистым» остается только один — Кыштовский. Он находится на севере области.

— В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом — говорится в сообщении оперштаба.

Зараженных нет только в одном районе области.

Напомним, в регионе до сих пор действуют ограничительные меры: торговые центры и кафе не работают, запрещены массовые мероприятия. Но открыли зоопарк и магазины с отдельным входом.

Самоизоляция сказалась на отношениях родителей и детей, в школах предложили подросткам оказать психологическую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU