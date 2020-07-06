Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 112 человек, выздоровели 31 пациент за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 6 505 случаев заболевания.
Что касается районов, по-прежнему «чистым» остается только один — Кыштовский. Он находится на севере области.
— В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом — говорится в сообщении оперштаба.
Зараженных нет только в одном районе области.
Напомним, в регионе до сих пор действуют ограничительные меры: торговые центры и кафе не работают, запрещены массовые мероприятия. Но открыли зоопарк и магазины с отдельным входом.
Самоизоляция сказалась на отношениях родителей и детей, в школах предложили подросткам оказать психологическую помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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