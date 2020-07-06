2020-07-06T03:00:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: публикуем актуальные новости
Александра Сударь
Поделиться:
Коронавирус пока не сдает позиции.Коронавирус пока не сдает позиции.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 112 человек, выздоровели 31 пациент за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 6 505 случаев заболевания.

Что касается районов, по-прежнему «чистым» остается только один — Кыштовский. Он находится на севере области.

— В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом — говорится в сообщении оперштаба.

Зараженных нет только в одном районе области.

Зараженных нет только в одном районе области.

Напомним, в регионе до сих пор действуют ограничительные меры: торговые центры и кафе не работают, запрещены массовые мероприятия. Но открыли зоопарк и магазины с отдельным входом.

Самоизоляция сказалась на отношениях родителей и детей, в школах предложили подросткам оказать психологическую помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьникам Новосибирска начали оказывать психиатрическую помощь из-за коронавируса.

Оказалось, родители и дети разучились проводить время вместе дома и не знают о чем общаться. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Новосибирске на 6 июля 2020 года: будут дожди и грозы
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Облокотился на москитную сетку»: в Новосибирске 4-летний мальчик выпал с седьмого этажа
«Ползают по папам и играют с мамами»: в Новосибирском зоопарке родились 220 рысят
Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в Новосибирске особенного подростка
«Вышел в магазин и пропал»: в Новосибирске ищут мужчину в темно-синей футболке с капюшоном
«Его подрезал «Мерседес»: в Новосибирске на бок завалился самосвал
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно
В Новосибирской области коронавирусом заболели 112 человек
«Не добрался до дома»: сибиряк пропал после того, как съездил в гости к маме
Под Новосибирском столкнулись мотоцикл и иномарка: есть пострадавшие