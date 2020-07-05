В Новосибирской области коронавирусом заболели 112 человек

5 Июль 2020 2020-07-05T08:17:08+03:00

За последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 112 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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За последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 112 человек. Всего в регионе зарегистрировано 6 505 случаев COVID-19: в их числе 380 детей. Выздоровел в Новосибирской области всего 4 071 человек, из них 31 — за последние сутки.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ — 27 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 316. В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, — сообщает областной оперштаб.

Под медицинским наблюдением в регионе продолжает находиться 1112 человек, 26 498 человек сняты с наблюдения.Всего в Новосибирской области сделано 222 574 теста на коронавирус.

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