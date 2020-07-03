2020-07-03T21:01:27+03:00
Происшествия

«Вспыхнули ящики и пластик»: в Новосибирске загорелся магазин

Пожарные быстро потушили пламя
Алена КУЛЕШОВА
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Вечером 4 июля в Ленинском районе Новосибирска случился пожар. Фото: "АСТ-54"Вечером 4 июля в Ленинском районе Новосибирска случился пожар. Фото: "АСТ-54"
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Вечером 4 июля в Ленинском районе Новосибирска случился пожар. Загорелись деревянные ящики и пластик между домами на улице Станционная. Происходящее сняли на видео очевидцы.

— На улице Станционной загорелись деревянные ящики и пластик между домами №39 и 43к3. Огонь распространялся с большой скоростью и за несколько секунд успел добраться до деревянных перекрытий крыши магазина, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам очевидцев, пожарные прибыли очень быстро и потушили огонь.

В комментариях под роликом многие сибиряки отметили слаженную работу пожарных. А некоторые читатели сделали свои предположения о причинах возгорания:

— Возможно, конкуренты подожгли?

— Пожарный молодцы!

— Оперативно потушили, однако, — пишут люди.

Пожар в Ленинском районе Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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