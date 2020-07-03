«Вспыхнули ящики и пластик»: в Новосибирске загорелся магазин
Вечером 4 июля в Ленинском районе Новосибирска случился пожар. Загорелись деревянные ящики и пластик между домами на улице Станционная. Происходящее сняли на видео очевидцы.
— На улице Станционной загорелись деревянные ящики и пластик между домами №39 и 43к3. Огонь распространялся с большой скоростью и за несколько секунд успел добраться до деревянных перекрытий крыши магазина, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам очевидцев, пожарные прибыли очень быстро и потушили огонь.
В комментариях под роликом многие сибиряки отметили слаженную работу пожарных. А некоторые читатели сделали свои предположения о причинах возгорания:
— Возможно, конкуренты подожгли?
— Пожарный молодцы!
— Оперативно потушили, однако, — пишут люди.
Пожар в Ленинском районе Новосибирска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU