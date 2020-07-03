2020-07-03T20:05:33+03:00
Общество

«Поднял ее до третьего этажа»: новосибирцы отбили кошку у голодного коршуна

Хищную птицу заметили около архитектурно-строительного колледжа
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирцы отбили кошку у двух коршунов, которые решили поохотиться около архитектурно-строительного колледжа. Фото: Кадр из видеоНовосибирцы отбили кошку у двух коршунов, которые решили поохотиться около архитектурно-строительного колледжа. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Новосибирцы отбили кошку у двух коршунов, которые решили поохотиться около архитектурно-строительного колледжа. По словам местных сотрудников и студентов, птицы появились в этой местности совсем недавно.

— Раньше мы могли увидеть коршунов на окраинах города или в пригороде, на дачах. Но вот так близко к людям они еще не подлетали. Эти, судя по всему, совсем ничего не боятся: сидят на крыше колледжа, около крыльца их тоже можно было заметить, — рассказал КП-Новосибирск директор Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскин. — Но сегодня разыгралась действительно впечатляющая сцена: я увидел в окно двух коршунов, которые поначалу спокойно сидели на крыше общежития, но потом, один из них внезапно спикировал вниз. Оказалось, что он охотился на какую-то кошку, которая там проходила. Он схватил ее лапами и поднял на высоту почти в три этажа! Потом, то ли не удержал, то ли специально бросил на землю. Кошка шустро скрылась в кустах, а в ее сторону тем временем полетел второй коршун. Но тут, на счастье зверька, из здания вышла женщина и прогнала птиц.

Коршуны спокойно сидят на крыше общежития и кружат в небе. Фото: предоставлено Сергеем Аверьяскиным

Коршуны спокойно сидят на крыше общежития и кружат в небе. Фото: предоставлено Сергеем Аверьяскиным

Мы спросили у орнитолога, откуда в Новосибирске взялись коршуны и часто ли они открывают охоту на домашних животных.

— На моей памяти коршун как-то раз принес к гнезду у Михайловской набережной почти взрослую ондатру весом около килограмма. По видимому, это предел «грузоподъемности» этого летающего хищника. Еще я слышал, что коршуны на Шлюзе хватали котят подростков или мелких кошек с подоконников открытых окон многоэтажек, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский. — Вообще, в природе коршуны обитают на огромном ареале Евразии. Весной и летом выводят потомство, в том числе в Сибири, а в начале сентября отлетают к местам зимовок в Южной Азии. Но, тем не менее, еще несколько десятилетий назад их у нас было не так много. Людей они и правда особо не боятся: весь свой жизненный цикл коршуны проводят близко к человеку. В города они прилетают в основном потому, что здесь есть, чем поживиться: открытые помойки с пищевыми отходами и крысами неподалеку и другие подобные вещи их привлекают.

Новосибирцы отбили кошку у голодного коршуна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Поднял ее до третьего этажа»: новосибирцы отбили кошку у голодного коршуна
«Избил водителя, помял машину»: в Новосибирске пассажир набросился на таксиста
Стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика на реке Иня
«Водителя зажало в кабине»: под Новосибирском ГАЗель врезалась в грузовик
В Новосибирской области ограничат продажу алкоголя в жилых домах
Стали известны подробности исчезновения новосибирского подростка: в деле замешан мужчина с собакой
Андрей Травников: «Этот год все перевернул, и значимость медицинских работников для общества выросла в разы»
«Уехал к другу и пропал»: в Новосибирске ищут мужчину в шортах и синей кепке
31 новый аппарат ИВЛ получила Новосибирская область
«Трос оторвался и висит над рекой»: сибирячка пожаловалась на ветхий мост, который ведет в школу и детский садик
Сибиряк сделал крошечную матрешку на конце конского волоса: мы узнали, как это ему удалось
«Мама в истерике»: в Новосибирске на реке Иня утонул ребенок
В Новосибирске вторые сутки не могут найти подростка: за дело взялись криминалисты
«Любят просыпаться на рассвете»: в зоопарке рассказали про солнечных ангелов
Девочки отъелись? Танцовщицы показали, как с трудом влезают в джинсы (вы залипните)
Звание присвоено: Андрей Травников возложил цветы к памятнику «Единство фронта и тыла»
Губернатор Андрей Травников пожелал новосибирским выпускникам удачно сдать ЕГЭ
Четырехполосная автострада соединит улицы Серебренниковскую и Зыряновскую в следующем году
Спецназовец погиб, заступаясь за избитых парней: его убийц отдают под суд