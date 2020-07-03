«Поднял ее до третьего этажа»: новосибирцы отбили кошку у голодного коршуна

3 Июль 2020 2020-07-03T20:05:33+03:00

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Новосибирцы отбили кошку у двух коршунов, которые решили поохотиться около архитектурно-строительного колледжа. По словам местных сотрудников и студентов, птицы появились в этой местности совсем недавно.

— Раньше мы могли увидеть коршунов на окраинах города или в пригороде, на дачах. Но вот так близко к людям они еще не подлетали. Эти, судя по всему, совсем ничего не боятся: сидят на крыше колледжа, около крыльца их тоже можно было заметить, — рассказал КП-Новосибирск директор Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскин. — Но сегодня разыгралась действительно впечатляющая сцена: я увидел в окно двух коршунов, которые поначалу спокойно сидели на крыше общежития, но потом, один из них внезапно спикировал вниз. Оказалось, что он охотился на какую-то кошку, которая там проходила. Он схватил ее лапами и поднял на высоту почти в три этажа! Потом, то ли не удержал, то ли специально бросил на землю. Кошка шустро скрылась в кустах, а в ее сторону тем временем полетел второй коршун. Но тут, на счастье зверька, из здания вышла женщина и прогнала птиц.

Коршуны спокойно сидят на крыше общежития и кружат в небе. Фото: предоставлено Сергеем Аверьяскиным

Мы спросили у орнитолога, откуда в Новосибирске взялись коршуны и часто ли они открывают охоту на домашних животных.

— На моей памяти коршун как-то раз принес к гнезду у Михайловской набережной почти взрослую ондатру весом около килограмма. По видимому, это предел «грузоподъемности» этого летающего хищника. Еще я слышал, что коршуны на Шлюзе хватали котят подростков или мелких кошек с подоконников открытых окон многоэтажек, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский. — Вообще, в природе коршуны обитают на огромном ареале Евразии. Весной и летом выводят потомство, в том числе в Сибири, а в начале сентября отлетают к местам зимовок в Южной Азии. Но, тем не менее, еще несколько десятилетий назад их у нас было не так много. Людей они и правда особо не боятся: весь свой жизненный цикл коршуны проводят близко к человеку. В города они прилетают в основном потому, что здесь есть, чем поживиться: открытые помойки с пищевыми отходами и крысами неподалеку и другие подобные вещи их привлекают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/788619" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы отбили кошку у голодного коршуна.

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