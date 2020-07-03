«Избил водителя, помял машину»: в Новосибирске пассажир набросился на таксиста
В Новосибирске буйный пассажир избил таксиста и повредил его машину. По словам полицейских, между мужчинами произошел конфликт, однако, что именно послужило его причиной — неизвестно.
— На улице Виктора Уса, 13, мужчина атаковал седан Toyota Corolla, разбив автомобилю лобовое стекло и оставив несколько вмятин на кузове, — цитирует очевидцев события паблик «АСТ-54». — Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции скрутили буяна, уложив его на асфальт.
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что по данному адресу сотрудники полиции действительно выезжали:
— В результате произошедшего конфликта, мужчина избил водителя автомобиля: его увезла в больницу на скорой помощи. Кроме того, сибиряк незначительно повредил саму машину. Он был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — пояснили в МВД.
Новосибирец набросился на таксиста и помял его машину.
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