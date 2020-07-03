«Водителя зажало в кабине»: под Новосибирском ГАЗель врезалась в грузовик

3 Июль 2020 2020-07-03T15:36:17+03:00

ГАЗель буквально осталась без кабины после столкновения с грузовиком. Фото: "АСТ-54"

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Под Новосибирском произошло серьезное ДТП: ГАЗель буквально осталась без кабины после столкновения с грузовиком. На месте работают сотрудники МВД.

— На трассе Р-254 между селом Убинским и городом Каргат ГАЗель врезалась в стоящий тягач с полуприцепом, — сообщается в паблике «АСТ-54». — В результате аварии кабина ГАЗели оказалась смята, а ее водителя зажало в салоне.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт произошедшего ДТП.

— По предварительным данным, в этой аварии пострадал только один человек, находившийся в ГАЗели. На месте работают сотрудники МВД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — пояснили в МВД.

В комментариях под постом в паблике некоторые сибиряки озвучили свою версию причины ДТП. Люди также предположили, что из-за реверсивного движения на данном участке дороги, аварии могут происходить там чаще, чем обычно:

— Какой ужас! Надеюсь, водитель выживет.

— Там сейчас трассу ремонтируют, уже не первая авария на том участке.

— Может быть, фура затормозила, а ГАЗель не заметила и влетела в нее? — пишут люди.

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