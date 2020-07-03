3 Июль 2020 2020-07-03T15:06:32+03:00

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В Новосибирской области ограничат продажу алкоголя в жилых домах: заведения, которые будут отвечать требованиям нового закона, будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— В соответствии с Федеральным законом № 171 торговая площадь зала организаций, реализующих алкоголь при оказании услуг общественного питания, должна быть не менее 20 квадратных метров. При этом субъекты РФ полномочия по увеличению площади зала для обслуживания посетителей.Согласно проекту, площадь зала обслуживания посетителей в таких заведениях должна быть не менее 50 квадратных метров. Для обсуждения данного вопроса уже создана рабочая группа, мы пытаемся понять, насколько данная проблема важна для новосибирцев. Дело в том, что уже несколько лет по некоторым адресам поступают регулярные жалобы на «псевдообщепиты». Это когда в жилых домах по факту осуществляется торговля алкоголем в круглосуточном режиме, есть связанные с этим нарушения общественного порядка, регулярные обращения в полицию. При этом некоторые предприниматели лукавят: в магазине ставится пластиковый стол, несколько стульев и оно как бы превращается в заведение общепита — цитирует министр промышленности, торговли и развития предпринимательства пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В настоящее время минпромторг региона проводит оценку данного законопроекта «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории». Сроки проведения публичных консультаций назначены с 25 июня по шестое июля 2020 года.

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