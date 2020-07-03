2020-07-03T14:20:27+03:00
Общество

Стали известны подробности исчезновения новосибирского подростка: в деле замешан мужчина с собакой

14-летнего мальчика ищут уже вторые сутки
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске уже вторые сутки ищут 14-летнего Олега Иванова. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске уже вторые сутки ищут 14-летнего Олега Иванова. Фото: "Лиза Алерт"
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В Новосибирске уже вторые сутки ищут 14-летнего Олега Иванова: подросток пропал 1 июля, с этого момента его местонахождение остается неизвестным. К поискам ребенка уже подключились криминалисты.

— По данным следствия, 1 июля, около трех часов дня подросток вместе со своим отцом приехали на «ТЭЦ 5» в Октябрьском районе. От остановки они пошли по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный», где они встретили мужчину с большой собакой. Мальчик испугался животного и стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее. Пока отец интересовался у прохожего, как им с сыном пройти к МЖК, подросток пропал. С этого момента его местонахождение остается неизвестным, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Ребенок нуждается в медицинской помощи: у него отставание в развитии. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Олег, сразу же сообщите об этом по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 в поисковый отряд «Лиза Алерт», 8-383-203-57-39 дежурному по следственному управлению или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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