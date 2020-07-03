Андрей Травников: «Этот год все перевернул, и значимость медицинских работников для общества выросла в разы»
Губернатор Андрей Травников провел в Новосибирском государственном медицинском университете совещание по подготовке врачебных кадров для системы здравоохранения и вручил дипломы выпускникам.
- В регионе была усилена работа по подготовке кадров для здравоохранения в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Этот год все перевернул, и значимость медицинских работников для общества выросла в разы и очень приятно, что престижность будущей профессии медика, врача в обществе тоже растет, – отметил губернатор Андрей Травников во время встречи.
Главе региона рассказали о профильной ранней подготовке старшеклассников к обучению в вузе в рамках медицинского класса на базе школы №170. Ректор Новосибирского государственного медицинского университета Игорь Маринкин доложил о результатах приёма целевиков в 2019 году и планируемом наборе студентов в 2020 году.
Также Губернатор Андрей Травников поздравил выпускников НГМУ с завершением обучения и вручил им дипломы.
- Многие из вас и ваших коллег, наравне со старшими товарищами, работали в поликлиниках, в больницах, COVID-центрах. Многие врачи переводились в такие клиники, меняли даже на время свою специализацию, потому, что верят: каждый врач в сегодняшней пандемии должен поработать в этих условиях, для того, чтобы понимать, с какой угрозой мы можем столкнуться, накопить бесценный опыт борьбы с новым заболеванием, - обратился к выпускника губернатор. -Желаю, чтобы вы этот настрой, который вы получили в это необычное, сложное время пронесли в течение всей своей жизни, чтобы вы были верны тому делу, которое выбрали.
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