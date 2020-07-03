«Уехал к другу и пропал»: в Новосибирске ищут мужчину в шортах и синей кепке

3 Июль 2020 2020-07-03T13:10:23+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 30 июня

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске ищут пропавшего 42-летнего Игоря Александровича Зыкова. Мужчина собирался поехать в гости к другу: 30 июня он вышел из дома в Калининском районе, однако до приятеля он так и не добрался. Домой сибиряк тоже не вернулся, с этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным. Его мобильный телефон находится в выключенном состоянии.

— Приметы: рост 177 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы с сединой, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в футболку, серые шорты, синие кроссовки и синюю с белым кепку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Игорь Александрович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU