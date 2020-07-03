2020-07-03T12:58:39+03:00
Коронавирус Covid-19

31 новый аппарат ИВЛ получила Новосибирская область

В рамках борьбы с коронавирусом в регион начало поступать новое медицинское оборудование
Екатерина ИВАНОВА
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Новое медицинское оборудование поступает в больницы Новосибирска и области. Фото: nso.ruНовое медицинское оборудование поступает в больницы Новосибирска и области. Фото: nso.ru
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В правительстве области сообщают о новых поставках медицинского оборудования, оно закуплено на федеральные средства и предназначено именно для борьбы с коронавирусом.

Регион получил крупный транш 1 миллиард 700 миллионов рублей из госбюджета на закупку оборудования, еще 100 миллионов было выделено из регионального резервного фонда. На эти средства закупаются мониторы, кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, увлажнители, шприцевые насосы. В частности закуплено 412 аппаратов для искусственной вентиляции легких, 31 аппарат уже привезли в Новосибирск, еще 42 аппарата поступят на следующей неделе. Также закуплено 425 кислородных концентратора, 300 из них уже доставлены в город. Что касается шприцевых насосов – общий заказ составил 960 штук, 150 уже привезено, на следующей неделе добавится еще 30 штук. Также закупаются лицевые маски неинвазивной вентиляции легких, аспиаторы, аппараты для определения газов крови, средства защиты для медиков.

Закупки проходят под контролем регионального минздрава.

- Оборудование распределено по больницам города Новосибирска и районов области. Так, поступившие кислородные концентраторы позволят обеспечить всех пациентов, которые лежат в лечебных отделениях и нуждаются в подаче увлажненного кислорода. Также продолжается поставка аппаратов ИВЛ, следящих мониторов и другого необходимого оборудования, – рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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