«Трос оторвался и висит над рекой»: сибирячка пожаловалась на ветхий мост, который ведет в школу и детский садик

3 Июль 2020 2020-07-03T12:43:36+03:00

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Жительница села Верх-Каргат Марина Габрусенко пожаловалась на разваливающийся пешеходный мост через реку. На другом берегу стоят магазины, детские сады, школа. Через мост до них всего сто метров. Но короткая переправа не безопасна.

Чтобы не было беды людям предложили обойти опасность: в километре от ветхого пешеходного моста есть надежный транспортный, по нему даже машины ездят, а еще есть дорожки для пешеходов. Но люди возмущены: им неудобны эти пешие прогулки.

Женщина жаловалась, что поверх старых досок просто прибили новые. Фото: предоставлено героиней публикации.

— У нас в селе два моста. Пешеходный мост чинили лет 50-60 назад и больше не ремонтировали. Недавно повесили табличку, что мост аварийный, но делать ничего не собираются. Конструкция шаткая, там уже трос оторвался и висит над рекой. Однажды ребенок там чуть не упал, тогда сверху гнилых досок забили новые, и теперь мы ходим, спотыкаемся, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Марина Габрусенко.

Сибирячка боится, что, когда начнется учебный год, дети так и будут бегать по аварийному мосту и сваливаться в реку.

Сельский совет, однако, сказал, что мост не так страшен, как его описывают. Фото: предоставлено героиней публикации.

В сельсовете КП-Новосибирск подтвердили: на починку нет денег.

— На восстановление нужна проектно-сметная документация и экспертиза. Это стоит больше 3,5 миллионов. В областной администрации нам таких денег не дали, в районе — тоже, в сельсовете — такой суммы нет тем более. Получается замкнутый круг. Мы повесили аварийный знак, чтобы подать сигнал: нам нужна помощь, — объяснил КП-Новосибирск глава Верх-Каргатского сельсовета Василий Жарков.

И вообще в сельсовете утверждают, что не так уж все и плохо. Мост более-менее нормальный, не стоит, дескать, сгущать краски. Власти говорят, что они не бездействуют, а думают, как решить проблему. Рано или поздно деньги дадут, уверены в сельсовете.

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