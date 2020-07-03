2020-07-03T09:42:13+03:00
Общество

Звание присвоено: Андрей Травников возложил цветы к памятнику «Единство фронта и тыла»

Памятная акция прошла в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести»
Екатерина ИВАНОВА
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Церемония возложения цветов. Фото: nso.ruЦеремония возложения цветов. Фото: nso.ru
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Глава региона почтил память всех тружеников промышленности и сельского хозяйства, которые работали в Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны. Губернатор возложил цветы к Вечному огню и к памятнику «Единство фронта и тыла» на Монументе Славы. Визит связан с присвоением Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

Андрей Травников поблагодарил сибиряков за то, что они поддержали инициативу выдвижения кандидатуры Новосибирска:

- Эмоции самые радостные, это долгожданное известие. Присвоение звания Новосибирску входит в череду знаменательных событий, которые продолжаются с начала Года памяти и славы. Я разделяю радость не только с новосибирцами – жителями города и области. Я разделяю эту радость вместе с жителями всех 20 городов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести» Российской Федерации», – отметил губернатор.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню и к памятнику «Единство фронта и тыла» также приняли участие полномочный Представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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