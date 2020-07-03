Четырехполосная автострада соединит улицы Серебренниковскую и Зыряновскую в следующем году

3 Июль 2020 2020-07-03T09:07:03+03:00

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В Новосибирске полным ходом идет реконструкция путепровода с трамвайными путями над улицей Ипподромской. Пролеты поднимут на 1,2 метра, это необходимо для продолжения строительства нового моста. В итоге ширина путепровода увеличится до 28 метров. На месте строительстве побывал мэр Анатолий Локоть.

- Начало строительства четвёртого моста через Обь дает нам возможность привести в порядок прилегающую к нему транспортную сеть. В частности, приступить к реконструкции улицы Зыряновской. Сейчас она узкая, что не позволяет пустить по ней транспорт в полном объёме. В будущем она должна стать частью развязки нового моста. У нас уже есть проектно-сметная документация, сейчас необходимо ее актуализировать, состыковать некоторые моменты, – отметил Анатолий Локоть. – В результате улица будет расширена до четырёх полос, мы получим автостраду, которая станет альтернативой для ул. Большевистской. Также здесь сохранится трамвайная линия.

Реконструкция объекта началась в 2019 году. Завершить все работы на участке планируется в 2021 году. Монтаж второго пролета начнется 30 июля, в связи с этим движение по улице Ипподромской будет частично ограничено.

Ширина путепровода увеличится до 28 метров. Фото: пресс-центр мэрии

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