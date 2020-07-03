Спецназовец погиб, заступаясь за избитых парней: его убийц отдают под суд
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о массовой драке в подмосковном поселке Путилково. В 2019 году в ней был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Адвокат одного из подозреваемых Нарек Костянян рассказал КП-Новосибирск, что скоро дело будет передано в Генеральную прокуратуру.
— Следствие завершено, уголовное дело в скором времени передадут в Генеральную прокуратуру РФ, — сообщил КП-Новосибирск Нарек Костянян.
Парень, служивший в новосибирском спецназе, погиб в Подмосковье. Напомним, инцидент произошел 1 июня, Никиту Белянкина зарезали в драке. Он шел с девушкой по улице Новотушинская в деревне Путилково, которая находится прямо у МКАДа. Молодой человек увидел, как возле паба толпа била двух молодых людей. Никита решил заступиться за парней, которых к этому времени уже повалили на землю и забивали ногами. Никиту также сбили с ног и убили ударом ножа в сердце. Он умер на руках любимой. Погибшему Никите Белянкину было всего 24 года. Он неоднократно бывал в горячих точках. Последним местом службы была Сирия.
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