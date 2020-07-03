Еще 105 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 6 тысяч человек
В пятницу, 3 июля, стало известно, что за сутки коронавирус обнаружили еще у 105 человек, выздоровели 138 пациентов. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.
— По данным оперативного штаба на утро 3 июля в регионе зарегистрировано 6 282 случая инфицирования СOVID-19, при этом выздоровели 3 852 пациента, — сообщили в оперштабе.
К сожалению, 105 человек умерли. Только за последние сутки в инфекционном госпитале скончались 4 пациента. Все они пожилые люди.
В реанимации по-прежнему находятся 80 человек. На ИВЛ — 21 пациент.
Несмотря на смягчение ограничительных мер, новосибирцев просят не игнорировать правила безопасности. Без нужды не посещать места массового скопления людей, носить защитные маски.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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