2020-07-03T06:46:52+03:00
Общество

В Новосибирске спасли подростка, купающегося в Обском море в дождь

Мальчик звал на помощь, потому что у него не было сил доплыть до берега
Надежда РЫЖКИНА
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Спасатели подняли мальчика на катер и отвезли его к берегу. Фото: Спасатели МАСС.Спасатели подняли мальчика на катер и отвезли его к берегу. Фото: Спасатели МАСС.
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13-летний подросток чуть не утонул на Обском водохранилище. Вечером 2 июля он пошел купаться, несмотря на грозы и сильный ливень. Но вскоре силы покинули мальчика, ему было трудно держаться на воде. К счастью, его вовремя заметили спасатели.

— В 18:42 в Советском районе города на акватории Обского водохранилища матросы-спасатели увидели на воде подростка, который выбился из сил на воде и стал звать на помощь. Мальчик был поднят из воды на катер, доставлен на берег. С ним провели беседу, после чего отпустили домой, — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели предупредили, что сейчас купаться на водоемах города: котлованах, карьерах, озерах — запрещено. Официальные пляжи из-за режима самоизоляции пока что закрыты.

Напомним, 1 июля в карьере на Юго-Западном жилмассиве чуть не утонула 8-летняя девочка. Ее вытащили из воды матросы-спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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