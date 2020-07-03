2020-07-03T06:06:09+03:00
Происшествия

«Где, где, говорите, опрокинулся?»: в Новосибирске грузовик с пивом попал в ДТП

Напиток из бутылок растекся по асфальту
Александра Сударь
Поделиться:
В Новосибирске опрокинулся грузовик с пивом. Фото: «АСТ-54»В Новосибирске опрокинулся грузовик с пивом. Фото: «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В пятницу, 3 июля, в Кировском районе Новосибирска на бок завалился грузовик с пивом. Напиток растекся по асфальту, но часть пластиковых бутылок уцелела. Они раскиданы по проезжей части. Движение на том участки дороги затруднено. Об этом рассказали очевидцы.

— На Северном проезде напротив Торгового города «Левобережный» произошло ДТП, в результате которого автомобиль одного из участников опрокинулся на правый бок, — написали очевидцы в группе «АСТ-54».

Аварию шутливо комментируют подписчики паблика.

— Пятница же только началась.

— Где, где, говорите, опрокинулся?

— Как говорят «будет и на моей улице праздник...». Вот он и настал.

— Вот будут на том участке аварии происходить, а виноват будет «пьяный асфальт».

Обстоятельства аварии устанавливаются, сведения о возможных пострадавших уточняются.

В Новосибирске опрокинулся грузовик с пивом.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске спасли подростка, купающегося в Обском море в дождь
«Где, где, говорите, опрокинулся?»: в Новосибирске грузовик с пивом попал в ДТП
Молодой парень погиб в страшной аварии, столкнувшись с грузовиком под Новосибирском
«Была бы самкой, вышла бы за него замуж»: сибирячку восхитили гигантские рога северного оленя
Сам растаял: в Новосибирске фирме заплатили за уборку несуществующего снега
Сибирячка, попавшая в ДТП с «ГАЗелью», соврала, что ее машину угнали
«Валяются в нем, как свиньи»: новосибирца возмутили дети, купающиеся голышом в фонтане
Погода в Новосибирске на 3 июля 2020 года: ожидается жара до +30 и гроза
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают сибиряки
Салют у оперного в Новосибирске 2 июля 2020 года: лучшие фото и видео фейерверка
«Пуля прошла через грудь»: в Новосибирске живодеры выстрелили в кошку
В книжных магазинах ажиотаж: новосибирцы раскупают Конституцию
Новосибирску присвоили звание «Города трудовой доблести»: в честь этого в Центральном парке заработает «умный» фонтан
После дождя в Новосибирске появляется неприятный запах: рассказываем, с чем это связано
Владимир Путин поддержал идею присвоить Новосибирску почётное звание «Город трудовой доблести»