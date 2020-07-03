«Где, где, говорите, опрокинулся?»: в Новосибирске грузовик с пивом попал в ДТП

3 Июль 2020 2020-07-03T06:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 3 июля, в Кировском районе Новосибирска на бок завалился грузовик с пивом. Напиток растекся по асфальту, но часть пластиковых бутылок уцелела. Они раскиданы по проезжей части. Движение на том участки дороги затруднено. Об этом рассказали очевидцы.

— На Северном проезде напротив Торгового города «Левобережный» произошло ДТП, в результате которого автомобиль одного из участников опрокинулся на правый бок, — написали очевидцы в группе «АСТ-54».

Аварию шутливо комментируют подписчики паблика.

— Пятница же только началась.

— Где, где, говорите, опрокинулся?

— Как говорят «будет и на моей улице праздник...». Вот он и настал.

— Вот будут на том участке аварии происходить, а виноват будет «пьяный асфальт».

Обстоятельства аварии устанавливаются, сведения о возможных пострадавших уточняются.

В Новосибирске опрокинулся грузовик с пивом.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU