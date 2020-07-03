«Где, где, говорите, опрокинулся?»: в Новосибирске грузовик с пивом попал в ДТП
В пятницу, 3 июля, в Кировском районе Новосибирска на бок завалился грузовик с пивом. Напиток растекся по асфальту, но часть пластиковых бутылок уцелела. Они раскиданы по проезжей части. Движение на том участки дороги затруднено. Об этом рассказали очевидцы.
— На Северном проезде напротив Торгового города «Левобережный» произошло ДТП, в результате которого автомобиль одного из участников опрокинулся на правый бок, — написали очевидцы в группе «АСТ-54».
Аварию шутливо комментируют подписчики паблика.
— Пятница же только началась.
— Где, где, говорите, опрокинулся?
— Как говорят «будет и на моей улице праздник...». Вот он и настал.
— Вот будут на том участке аварии происходить, а виноват будет «пьяный асфальт».
Обстоятельства аварии устанавливаются, сведения о возможных пострадавших уточняются.
В Новосибирске опрокинулся грузовик с пивом.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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