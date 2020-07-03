Молодой парень погиб в страшной аварии, столкнувшись с грузовиком под Новосибирском
В Коченевском районе Новосибирской области произошло ДТП. На на 1396 километре трассы Р-254 «Иртыш» столкнулись грузовой «Мерседес» и «Жигули». Авария обернулась трагедией. Произошла она 2 июля в 3:20.
— 63-летний водитель грузового «Мерседеса» ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП 22-летний водитель и 25-летний пассажир «Жигулей», оба жители Новосибирска, с серьезными травмами были доставлены в Коченевскую центральную районную больницу. Там около 18.00 пострадавший в аварии пассажир умер, не приходя в сознание, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск пояснили, что у погибшего и пострадавшего были одни и те же травмы: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают, что произошло.
Полиция выясняет детали происшествия. Фото: Госавтоинспекция НСО.
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ИСТОЧНИК KP.RU