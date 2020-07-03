2020-07-03T06:10:36+03:00
Общество

Молодой парень погиб в страшной аварии, столкнувшись с грузовиком под Новосибирском

Он скончался в больнице, где врачи до последнего боролись за его жизнь
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Коченевском районе, получив серьезные травмы в аварии, погиб 25-летний мужчина. Фото: Госавтоинспекция НСО.В Коченевском районе, получив серьезные травмы в аварии, погиб 25-летний мужчина. Фото: Госавтоинспекция НСО.
Изменить размер текста:

В Коченевском районе Новосибирской области произошло ДТП. На на 1396 километре трассы Р-254 «Иртыш» столкнулись грузовой «Мерседес» и «Жигули». Авария обернулась трагедией. Произошла она 2 июля в 3:20.

— 63-летний водитель грузового «Мерседеса» ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП 22-летний водитель и 25-летний пассажир «Жигулей», оба жители Новосибирска, с серьезными травмами были доставлены в Коченевскую центральную районную больницу. Там около 18.00 пострадавший в аварии пассажир умер, не приходя в сознание, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск пояснили, что у погибшего и пострадавшего были одни и те же травмы: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают, что произошло.

Полиция выясняет детали происшествия. Фото: Госавтоинспекция НСО.

Полиция выясняет детали происшествия. Фото: Госавтоинспекция НСО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске спасли подростка, купающегося в Обском море в дождь
«Где, где, говорите, опрокинулся?»: в Новосибирске грузовик с пивом попал в ДТП
Молодой парень погиб в страшной аварии, столкнувшись с грузовиком под Новосибирском
«Была бы самкой, вышла бы за него замуж»: сибирячку восхитили гигантские рога северного оленя
Сам растаял: в Новосибирске фирме заплатили за уборку несуществующего снега
Сибирячка, попавшая в ДТП с «ГАЗелью», соврала, что ее машину угнали
«Валяются в нем, как свиньи»: новосибирца возмутили дети, купающиеся голышом в фонтане
Погода в Новосибирске на 3 июля 2020 года: ожидается жара до +30 и гроза
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают сибиряки
Салют у оперного в Новосибирске 2 июля 2020 года: лучшие фото и видео фейерверка
«Пуля прошла через грудь»: в Новосибирске живодеры выстрелили в кошку
В книжных магазинах ажиотаж: новосибирцы раскупают Конституцию
Новосибирску присвоили звание «Города трудовой доблести»: в честь этого в Центральном парке заработает «умный» фонтан
После дождя в Новосибирске появляется неприятный запах: рассказываем, с чем это связано
Владимир Путин поддержал идею присвоить Новосибирску почётное звание «Город трудовой доблести»