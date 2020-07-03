«Была бы самкой, вышла бы за него замуж»: сибирячку восхитили гигантские рога северного оленя
Новосибирский фотограф Анна Новикова порадовала подписчиков новым видео из зоопарка. На этот раз в объектив камеры сибирячки попал северный олень с гигантскими рогами. Фотограф едва смогла снять их целиком.
— Какой красивый. Какие рога. Не помещаются, подальше бы сидел, чтобы снять такого красивого, — комментирует сибирячка за кадром.
Тут же за кадром слышны и другие восхищенные отзывы о рогах оленя.
— Мама, смотри какие рога, — говорит мальчик за кадром.
Подписчиков Анны Новиковой восхитило видео с животным.
— Вот это да! Какие замечательные рога. Это мужчина-олень, если бы я была женщиной-оленем, я бы хотела себе такого мужа.
— Какая «прическа» роскошная у оленя! Похоже, что это «джентльмен». Ну, очень импозантный олень.
На самом деле обладатель гигантских рогов — самец. Известно, что самцы отращивают свои рога в течение года, а потом их сбрасывают. На следующий год все повторяется снова. На то, чтобы вырастить такие огромные рога животному требуется потратить много сил и хорошо питаться.
Сибирячку восхитили гигантские рога северного оленя.Автор видео: Анна Новикова
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ИСТОЧНИК KP.RU