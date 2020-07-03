Сам растаял: в Новосибирске фирме заплатили за уборку несуществующего снега
Директор МКУ «Калининское» пойдет под суд. Два года он платил подрядчикам деньги за уборку снега, которую они не делали, сообщает прокуратура Новосибирской области. В отношении директора возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
— В 2019 и 2020 годах МУП «Калининское» заключило с индивидуальным предпринимателем и несколькими фирмами контракты на оказание услуг по уборке снега зимой. Руководитель организации заплатил им почти 2,2 миллиона рублей за невыполненную уборку, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Кроме того, мужчина вымогал у индивидуального предпринимателя деньги. За 2 года он получил около 160 тысяч рублей. СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU