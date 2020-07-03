2020-07-03T06:47:28+03:00
Общество

Сам растаял: в Новосибирске фирме заплатили за уборку несуществующего снега

Теперь заказчик пойдет под суд
Надежда РЫЖКИНА
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Снег фактически не убирался в Калининском районе. Фото: архив "КП"Снег фактически не убирался в Калининском районе. Фото: архив "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ
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Директор МКУ «Калининское» пойдет под суд. Два года он платил подрядчикам деньги за уборку снега, которую они не делали, сообщает прокуратура Новосибирской области. В отношении директора возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

— В 2019 и 2020 годах МУП «Калининское» заключило с индивидуальным предпринимателем и несколькими фирмами контракты на оказание услуг по уборке снега зимой. Руководитель организации заплатил им почти 2,2 миллиона рублей за невыполненную уборку, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Кроме того, мужчина вымогал у индивидуального предпринимателя деньги. За 2 года он получил около 160 тысяч рублей. СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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