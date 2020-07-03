2020-07-03T04:36:31+03:00
Общество

Сибирячка, попавшая в ДТП с «ГАЗелью», соврала, что ее машину угнали

Суд ей не поверил и отправил на принудительные работы
Александра Сударь
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Сибирячка врезалась в грузовик, убежала и сказала, что за рулем был незнакомец.Сибирячка врезалась в грузовик, убежала и сказала, что за рулем был незнакомец.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кировский районный суд приговорил 38-летнюю сибирячку к принудительным работам за ложный донос. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

— Установлено, что в ночь на 12 мая 2019 года выпившая женщина ехала за рулем своего автомобиля. Она врезалась в припаркованную «ГАЗель» у дома на улице Станиславского. Чтобы ее не наказали, она убежала, а потом заявила в полицию об угоне своей машины, — рассказали в областной прокуратуре.

Сибирячка вину не признала. До последнего женщина утверждала, что в момент ДТП за рулем была не она. Сибирячка настаивала: машиной управлял незнакомец.

Однако хозяин «ГАЗели» представил в суде доказательства, доказывающие вину женщины.

Суд приговорил ее к 120 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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