Сибирячка, попавшая в ДТП с «ГАЗелью», соврала, что ее машину угнали
Кировский районный суд приговорил 38-летнюю сибирячку к принудительным работам за ложный донос. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
— Установлено, что в ночь на 12 мая 2019 года выпившая женщина ехала за рулем своего автомобиля. Она врезалась в припаркованную «ГАЗель» у дома на улице Станиславского. Чтобы ее не наказали, она убежала, а потом заявила в полицию об угоне своей машины, — рассказали в областной прокуратуре.
Сибирячка вину не признала. До последнего женщина утверждала, что в момент ДТП за рулем была не она. Сибирячка настаивала: машиной управлял незнакомец.
Однако хозяин «ГАЗели» представил в суде доказательства, доказывающие вину женщины.
Суд приговорил ее к 120 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
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