«Валяются в нем, как свиньи»: новосибирца возмутили дети, купающиеся голышом в фонтане

3 Июль 2020 2020-07-03T04:11:02+03:00

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Житель Новосибирска пожаловался на то, что в фонтане Центрального парка купаются полуголые дети.

— 1 июля я стал свидетелем вопиющего поведения детей и вседозволенности со стороны их родителей. Дети в полуобнаженном виде носятся по площадке фонтана, валяются в нем как свиньи и препятствуют нормальной работе объекта. Ни родители, ни охрана не делают замечаний, — написал он в группе «АСТ-54». Сибиряк также забеспокоился, что дети могут подцепить в воде какую-нибудь заразу.

Однако мнения подписчиков в комментариях разделились. Одни посчитали, что дети должны веселиться, другие встали на сторону автора.

— Что тут такого? Жара, лето, дети бегают.

— А для чего еще такая конструкция фонтана, как не для веселья в летнюю жару?

— Администрация парка обязана следить за этим. Автора поддерживаю.

— Это общественное место и дети должны это понимать. Родители сейчас не хотят воспитывать детей, все им позволяют, а потом локти кусать начинают. Дома, в бассейне пусть купаются, — написали они.

Напомним, фонтаны в Новосибирске начали работать с 27 июня. Раньше их не включали из-за режима самоизоляции.

Фонтан в Центральном парке.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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