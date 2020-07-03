«Валяются в нем, как свиньи»: новосибирца возмутили дети, купающиеся голышом в фонтане
Житель Новосибирска пожаловался на то, что в фонтане Центрального парка купаются полуголые дети.
— 1 июля я стал свидетелем вопиющего поведения детей и вседозволенности со стороны их родителей. Дети в полуобнаженном виде носятся по площадке фонтана, валяются в нем как свиньи и препятствуют нормальной работе объекта. Ни родители, ни охрана не делают замечаний, — написал он в группе «АСТ-54». Сибиряк также забеспокоился, что дети могут подцепить в воде какую-нибудь заразу.
Однако мнения подписчиков в комментариях разделились. Одни посчитали, что дети должны веселиться, другие встали на сторону автора.
— Что тут такого? Жара, лето, дети бегают.
— А для чего еще такая конструкция фонтана, как не для веселья в летнюю жару?
— Администрация парка обязана следить за этим. Автора поддерживаю.
— Это общественное место и дети должны это понимать. Родители сейчас не хотят воспитывать детей, все им позволяют, а потом локти кусать начинают. Дома, в бассейне пусть купаются, — написали они.
Напомним, фонтаны в Новосибирске начали работать с 27 июня. Раньше их не включали из-за режима самоизоляции.
Фонтан в Центральном парке.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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