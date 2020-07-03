Погода в Новосибирске на 3 июля 2020 года: ожидается жара до +30 и гроза

3 Июль 2020 2020-07-03T04:12:44+03:00

В Новосибирске снова ожидается жара и дожди с грозой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 3 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 3 июля 2020 года: по-прежнему будет дождливо с жарой под +30 градусов.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +26-28 градусов, ночью — +15-17 градусов. Утром ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер южный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами — до 14 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +25-30 градуса, местами — +19-24. В отдельных районах — кратковременные дожди и грозы, утром местами туманы. Также будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

По данным сайта «Яндекс», днем 2 июля в Новосибирске будет облачно с небольшим дождем, температура воздуха составит 20-25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU