Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Впервые за долгое время количество заболевших за сутки стало меньше ста человек, карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июля 2020 года расскажет о ситуации в регионе.
— В больницы районов области госпитализирован 661 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб регионального правительства.
За время эпидемии коронавирусом заболели 6 177 человек, в том числе 370 детей, при этом выздоровели 3 714 пациентов. К сожалению, скончался 101 человек. В основном это пожилые люди.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
За последние сутки умерли три человека. Сейчас в реанимации 85 человек, на ИВЛ — 14 пациентов.
В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры, в большей степени они касаются людей старше 65 лет, им рекомендовано находиться дома. За последнее время открыли все магазины с отдельным входом и зоопарк, разрешили выходить из дома без веской причины, как было в период самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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