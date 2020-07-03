2020-07-03T03:01:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июля 2020 года покажет, какова ситуация в регионе
Александра Сударь
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Заболевших в регионе за сутки стало меньше ста.Заболевших в регионе за сутки стало меньше ста.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Впервые за долгое время количество заболевших за сутки стало меньше ста человек, карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июля 2020 года расскажет о ситуации в регионе.

— В больницы районов области госпитализирован 661 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб регионального правительства.

За время эпидемии коронавирусом заболели 6 177 человек, в том числе 370 детей, при этом выздоровели 3 714 пациентов. К сожалению, скончался 101 человек. В основном это пожилые люди.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки умерли три человека. Сейчас в реанимации 85 человек, на ИВЛ — 14 пациентов.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры, в большей степени они касаются людей старше 65 лет, им рекомендовано находиться дома. За последнее время открыли все магазины с отдельным входом и зоопарк, разрешили выходить из дома без веской причины, как было в период самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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