2020-07-02T20:08:24+03:00
Общество

Салют у оперного в Новосибирске 2 июля 2020 года: лучшие фото и видео фейерверка

Салют у оперного в Новосибирске 2 июля 2020 года: публикуем лучшие снимки
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске прогремел праздничный салют.В Новосибирске прогремел праздничный салют.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Столице Сибири присвоили почетное звание «Город трудовой доблести»: в честь этого сегодня прогремел салют у оперного в Новосибирске 2 июля 2020 года. Публикуем самые красочные фото и видео с мероприятия.

Фейерверк организовали в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фейерверк организовали в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, звание «Город трудовой доблести» присваивают тому городу, жители которого внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Горожане могли смотреть салют с площади Ленина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Горожане могли смотреть салют с площади Ленина.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 22:45 второго июля новосибирский оперный театр представил в честь этого события светомузыкальную композицию. А потом все горожане смогли полюбоваться внеплановым, но очень красивым салютом.

Салют начался около одиннадцати вечера, когда в городе уже стемнело. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Салют начался около одиннадцати вечера, когда в городе уже стемнело.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы собрались на площади Ленина, чтобы посмотреть фейерверк. Многие снимали салют на видео.

Звание «Город трудовой доблести» присваивают тому городу, жители которого внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Звание «Город трудовой доблести» присваивают тому городу, жители которого внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Внеплановый салют многие новосибирцы начали снимать на видео. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Внеплановый салют многие новосибирцы начали снимать на видео.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Невероятный салют возле оперного 2 июля 2020: Новосибирск - Город трудовой доблести.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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