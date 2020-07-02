Салют у оперного в Новосибирске 2 июля 2020 года: лучшие фото и видео фейерверка
Столице Сибири присвоили почетное звание «Город трудовой доблести»: в честь этого сегодня прогремел салют у оперного в Новосибирске 2 июля 2020 года. Публикуем самые красочные фото и видео с мероприятия.
Фейерверк организовали в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести».Фото: Алена МАРТЫНОВА
Напомним, звание «Город трудовой доблести» присваивают тому городу, жители которого внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Горожане могли смотреть салют с площади Ленина.Фото: Алена МАРТЫНОВА
В 22:45 второго июля новосибирский оперный театр представил в честь этого события светомузыкальную композицию. А потом все горожане смогли полюбоваться внеплановым, но очень красивым салютом.
Салют начался около одиннадцати вечера, когда в городе уже стемнело.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Новосибирцы собрались на площади Ленина, чтобы посмотреть фейерверк. Многие снимали салют на видео.
Звание «Город трудовой доблести» присваивают тому городу, жители которого внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Внеплановый салют многие новосибирцы начали снимать на видео.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Невероятный салют возле оперного 2 июля 2020: Новосибирск - Город трудовой доблести.Алена МАРТЫНОВА
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