«Пуля прошла через грудь»: в Новосибирске живодеры выстрелили в кошку

2 Июль 2020 2020-07-02T19:06:44+03:00

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Сибирячка Александра спасла кошку, в которую выстрелили живодеры. По словам девушки, в последнее время она все чаще видит убитых животных в районе СНТ «Строитель», однако предположить, кто может быть способен на такое зверство она не может.

— Эта кошечка сама пришла к людям, как будто бы просила о помощи. Она забрела на дачный участок моей мамы, она сразу поняла, что с животным что-то не так и позвонила мне. Кошечка не наступала на переднюю лапу, у нее была рассечена губа и в целом выглядела очень ослабленной. Мы отвезли ее в ветклинику и уже там нас огорошили известием о том, что, оказывается, в кошку стреляли! Получилось так, что пуля, задев мордочку, прошла дальше в грудь и застряла в лопатке. То есть, тот, кто это сделал — целился ей прямо в голову, — рассказала КП-Новосибирск Александра.

Пуля уже освоилась дома у своей спасительницы. Фото: предоставлено героями материала

В итоге, кошечку прооперировали: по словам ветеринаров ей всего 3-4 месяца отроду. Еще какое-то время она будет восстанавливаться и проходить курс лечения антибиотиками. Однако даже в этом случае нет никаких гарантий, что в дальнейшем она сможет наступать на травмированную лапу. Пока что Александра решила оставить кошечку у себя. Имя ей сибирячка дала весьма символичное — Пуля.

И, несмотря на больную лапку, уже пытается активно играть с сантиметром. Фото: предоставлено героями материала

— Вообще, мы ожидали, что после операции она будет себя плохо чувствовать и будет бояться нас. Но, тем не менее, она, на удивление оказалось очень живенькой и резвой. Уже даже пытается понемногу наступать на эту лапку, мы надеемся, что все в итоге будет хорошо, — говорит Александра. — Если честно, такое у нас происходит в первый раз, раньше такого никогда не было. И нет даже никаких мыслей о том, кто мог такое сотворить. На самом деле, становится даже страшно. Такими темпами, скоро и за людей возьмутся.

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