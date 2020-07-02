2020-07-02T17:46:59+03:00
Общество

Новосибирску присвоили звание «Города трудовой доблести»: в честь этого в Центральном парке заработает «умный» фонтан

Это звание присваивают городам, жители которых внесли «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне
Алена КУЛЕШОВА
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В честь присвоения Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 3 июля заработает «музыкальный» фонтан в Центральном парке.В честь присвоения Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 3 июля заработает «музыкальный» фонтан в Центральном парке.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В честь присвоения Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 3 июля заработает «музыкальный» фонтан в Центральном парке. Напомним, данное звание присваивают городам, жители которых внесли «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

— С 25 июня по 1 июля в регионе был организован сбор подписей за право присвоения его Новосибирску. Инициатива о присвоении этого почетного звания была выдвинута в начале 2020 года и поддержана общественными организациями, политическими партиями, промышленными предприятиями. В честь этого знаменательного события работу фонтана в Центральном парке будут сопровождать музыкальные композиции, — пояснили в мэрии города Новосибирска.

Напомним, мультимедийного светомузыкальный фонтан открыли в Новосибирске в сентябре 2019 года. В его основе лежит концепция «умного фонтана: на его поверхности можно проецировать различные изображения с помощью видео-лазерной установки, а также воспроизводить звуковые и визуальные программы. Еще в конце февраля новосибирцам предложили выбрать 10 песен для светомузыкального фонтана, которые играли в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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