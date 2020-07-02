2020-07-02T17:00:18+03:00
Общество

После дождя в Новосибирске появляется неприятный запах: рассказываем, с чем это связано

О том, в чем причина такого явления рассказал эколог
Галина СИМОНОВА
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Многие новосибирцы отмечают, что в городе после сильного дождя часто возникает неприятный запах.Многие новосибирцы отмечают, что в городе после сильного дождя часто возникает неприятный запах.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Многие новосибирцы отмечают, что в городе после сильного дождя часто возникает неприятный запах. Мы спросили у эколога, в чем может заключаться причина такого явления.

— Дело в том, что перед дождем в теплое время года, асфальт, как правило, очень сильно нагревается. И когда на него попадает дождевая вода, то она начинает очень быстро испаряться и подниматься вверх. Но подняться слишком высоко ей не удается, поскольку с высотой падает и температура. Поэтому образуется эдакий купол, который «консервирует» все неприятные ароматы, которые есть в городе: открытые помойки, выхлопные газы автомобилей, выхлопы заводов и тому подобное. И мы начинаем их отчетливее ощущать, особенно в центральной части города. Чаще всего такое явление возникает ближе к вечеру. В теплое время года эта завеса рассеивается примерно за пару часов, это зависит еще и от скорости ветра. Когда же подобное явление возникает зимой, то такой купол может «накрыть» город на несколько суток. Именно так и возникает такое неприятное явление как смог, — пояснил КП-Новосибирск эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко.

Напомним, сегодня, 2 июля, в Новосибирске прошел сильный дождь с грозой. Для города он бесследно не прошел: автомобили буквально «проплывали», а не проезжали по дорогам, а некоторые дворы жилых домов превратились в бассейны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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