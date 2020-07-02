Владимир Путин присвоит Новосибирску звание «Города Трудовой доблести»: полмиллиона человек попросили об этом

2 Июль 2020 2020-07-02T16:02:31+03:00

Все необходимые документы для этого власти города начали готовить еще в декабре

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Сегодня, 2 июля, Новосибирску присвоят звание «Города Трудовой доблести»: это решение озвучил президент России Владимир Путин. Напомним, это звание присваивают городам, жители которых внесли «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Все необходимые документы для этого власти Новосибирска начали готовить еще в декабре прошлого года. А вчера, 1 июля, горожане в формате голосования также могли обозначить свою позицию на этот счет.

— В военные годы в городе, кроме собственных заводов, работали также и десятки эвакуированных предприятий из западной части страны. В Новосибирске для фронта производили боевые снаряды, мины, бомбы и истребители. Кроме того, новосибирские предприятия снабжали бойцов одеждой и амуницией. В городе развернулось 25 эвакогоспиталей, — отмечали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В связи с присвоением Новосибирску почетного звания, сегодня в 22:45 в наш символ Победы — Новосибирский оперный театр — представит светомузыкальную композицию, в небе над городом вспыхнут огни фейерверка.

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