2020-07-02T16:02:31+03:00
Общество

Владимир Путин присвоит Новосибирску звание «Города Трудовой доблести»: полмиллиона человек попросили об этом

Все необходимые документы для этого власти города начали готовить еще в декабре
Галина СИМОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Оперный театр — представит светомузыкальную композицию в честь присвоения Новосибирску звания «Города Трудовой доблести».Оперный театр — представит светомузыкальную композицию в честь присвоения Новосибирску звания «Города Трудовой доблести».Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 июля, Новосибирску присвоят звание «Города Трудовой доблести»: это решение озвучил президент России Владимир Путин. Напомним, это звание присваивают городам, жители которых внесли «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Все необходимые документы для этого власти Новосибирска начали готовить еще в декабре прошлого года. А вчера, 1 июля, горожане в формате голосования также могли обозначить свою позицию на этот счет.

— В военные годы в городе, кроме собственных заводов, работали также и десятки эвакуированных предприятий из западной части страны. В Новосибирске для фронта производили боевые снаряды, мины, бомбы и истребители. Кроме того, новосибирские предприятия снабжали бойцов одеждой и амуницией. В городе развернулось 25 эвакогоспиталей, — отмечали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В связи с присвоением Новосибирску почетного звания, сегодня в 22:45 в наш символ Победы — Новосибирский оперный театр — представит светомузыкальную композицию, в небе над городом вспыхнут огни фейерверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин поддержал идею присвоить Новосибирску почётное звание «Город трудовой доблести»
Владимир Путин присвоит Новосибирску звание «Города Трудовой доблести»: полмиллиона человек попросили об этом
Погода в Новосибирске на первую неделю июля 2020: синоптики рассказали, чего ждать
Новосибирец выпустил книгу о детской «Матрице», ее жители носят электронные браслеты и не помнят прошлого
«Не выдержала удар природы»: новосибирцы сняли на видео, как из ливневой канализации бьет фонтан воды
«Изъяли 5 килограмм гашиша»: под Новосибирском задержали супругов-наркоторговцев
Губернатор поблагодарил жителей Новосибирской области за активное участие в голосовании
Под Новосибирском машина влетела в 12-летнюю девочку: местные жители обеспокоены ее состоянием
Оформление полисов ОСАГО стало доступным на почте в Новосибирске
Та еще вонючка: сибирячка нашла в лесу странные грибы с кислым запахом
В Новосибирске ДТП с фурой парализовало движение на Бердском шоссе
«Хочу на море»: безработный новосибирец отправился пешком до Владивостока
В Новосибирске по Ипподромской магистрали побежали ручьи: мы выяснили, откуда вода
К поискам пенсионерки, пропавшей в лесу под Новосибирском, привлекут вертолет и беспилотную технику
В центре Новосибирска столкнулись байкер и таксист
«Будто в болоте плавают!»: сибиряков напугала зеленая вода в вольере у белых медведей
Андрей Панферов поблагодарил новосибирцев за поддержку «Города трудовой доблести»
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 92 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно
У новосибирских полицейских - новый начальник: рассказываем, кто он такой
«Родители были на берегу»: спасатели вытащили из воды тонущую 8-летнюю девочку