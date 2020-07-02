2020-07-02T14:34:50+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на первую неделю июля 2020: синоптики рассказали, чего ждать

Погода в Новосибирске на первую неделю июля 2020: рассказываем, стоит ли носить с собой зонт
Алена КУЛЕШОВА
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Сегодня на Новосибирске обрушился ливень с грозой.Сегодня на Новосибирске обрушился ливень с грозой.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Рассказываем, кокой будет погода в Новосибирске на первую неделю июля в 2020 году. Напомним, сегодня на Новосибирске обрушился ливень с грозой. Сильный дождь не прошел для города без последствий: на дорогах начали «тонуть» автомобили, а в некоторых дворах жилых домов буквально образовались бассейны. Мы спросили синоптиков, с чем связана такая резкая смена погоды и чего ожидать сибирякам дальше.

— У нас сейчас активизировалась циклоническая деятельность над районами Западной Сибири. Поэтому мы полагаем, что в ближайшие дни, как минимум в ближайшие трое суток, в области вполне возможны грозы и ливни. Кроме того, грозы могут сопровождаться достаточно сильным ветром, порывами местами до 17-18 метров в секунду. При этом температура воздуха продолжит оставаться достаточно высокой от 22 до местами 27 градусов тепла, — пояснил КП-Новосибирск Пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в ближайшую неделю в Новосибирской области ожидается облачность с прояснениями, температура воздуха будет колебаться от 25 до 28 градусов тепла, возможны дожди и порывы ветра до 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 740-746 миллиметров ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Новосибирске на первую неделю июля 2020: синоптики рассказали, чего ждать
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