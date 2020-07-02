Как проголосовала по поправкам в Конституцию Новосибирская область: публикуем итоги
В облизбиркоме рассказали о результатах голосования по поправкам в Конституцию РФ в Новосибирской области. Как стало известно КП-Новосибирск, «за» поправки в Конституции РФ проголосовали 63.96% новосибирцев, «против» — 35.18%.
Публикуем сведения по районам Новосибирска.
Кировский район: «за» — 65,95%, «против» — 34,29%.
Калининский район: «за» — 64,12%, «против» — 35,08%.
Дзержинском район: «за» 63,3%, «против» — 36,06.
Первомайский район: «за» — 63,29%, «против» — 35,88%.
Ленинский район: «за» — 62,91%, «против» — 36,33%.
Советский район: «за» — 62,37%, «против» — 37,88%.
Заельцовский район: «за» — 61,27%, «против» — 38,05%.
Железнодорожный район: «за» — 61,13%, «против» — 38,21%.
Октябрьский район: «за» — 60,22%, «против» — 39,18%.
Центральный район: «за» — 58, 78%, «против» — 40, 61%.
В Бердске голос «за» отдали 68.19% избирателей, 30.81% проголосовали против. В Искитиме — 68.09% «за», 30.84% — «против». В городе Обь 64% — «за», 35,02% — «против». В рабочем поселке Кольцово проголосовали за поправки 60.72%, против — 38.64%.
Всего в голосовании приняли участие 1 034 355 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU